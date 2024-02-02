Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую языковую модель

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель. Она должна упростить работу пользователей с порталом. Для этого тестируются YandexGPT и GigaChat.

Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую языковую модель

Проектом занимается структура «Ростелекома» — «РТ Лабс». Она обучает YandexGPT и GigaChat на жалобах граждан, сообщениях чиновников и ответах операторов колл-центров, узнал «Коммерсантъ».

Тестирование моделей продлится до лета, а внедрить одну из них в сервис планируется до конца 2024 года. Пока в ведомстве «нет четкого понимания объемов бюджета».

Эксперты отмечают, что такая интеграция позволит моделям обучаться и при общении с пользователями госуслуг. Однако оператору госпортала придется решить проблему безопасной обработки персональных данных граждан.

Фото на обложке: Jamie Jin / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Быстрые ответы от YandexGPT: как они повлияют на продвижение сайтов
  2. 2 ПАО «Ростелеком» инвестирует в новые цифровые продукты до 3 млрд рублей
  3. 3 Знания for sales: как увеличить продажи через внутреннее обучение
  4. 4 Старшеклассники попробуют свои силы в Национальной технологической олимпиаде
  5. 5 Разбираем бизнес: три главных элемента любой компании
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

05 февраля 2024

МСП: Акселератор индустрии моды и красоты

05 февраля 2024

2024 Forbes AI 50 Submission

06 февраля 2024

Ярмарка Мастеров — Livemaster

Все ВОЗМОЖНОСТИ