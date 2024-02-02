Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую языковую модель

Минцифры интегрирует в сервис госуслуг российскую LLM-модель. Она должна упростить работу пользователей с порталом. Для этого тестируются YandexGPT и GigaChat.
Проектом занимается структура «Ростелекома» — «РТ Лабс». Она обучает YandexGPT и GigaChat на жалобах граждан, сообщениях чиновников и ответах операторов колл-центров, узнал «Коммерсантъ».
Тестирование моделей продлится до лета, а внедрить одну из них в сервис планируется до конца 2024 года. Пока в ведомстве «нет четкого понимания объемов бюджета».
Эксперты отмечают, что такая интеграция позволит моделям обучаться и при общении с пользователями госуслуг. Однако оператору госпортала придется решить проблему безопасной обработки персональных данных граждан.
Фото на обложке: Jamie Jin /
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