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На портале госуслуг запущен сервис для получения пособия по безработице

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Минкомсвязь запустила на Едином портале госуслуг сервис для получения пособия по безработице. Там можно подать заявление на получение денег и встать на учет в центре занятости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На портале госуслуг запущен сервис для получения пособия по безработице

Воспользоваться сервисом могут:

  • те, кто был уволен, 
  • прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность, 
  • прекратил регистрацию в качестве самозанятого,
  • впервые ищет работу.

Пользователи должны иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Пособие для тех, кто лишился работы с 1 марта 2020 года и позже, составляет 12 130 рублей в месяц. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тысячи рублей на каждого ребенка младше 18 лет.

Для уволенных до 1 марта и имеющих меньше 26 недель трудовых отношений в течение года до признания безработным, пособие составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент.

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