На портале госуслуг запущен сервис для получения пособия по безработице
Минкомсвязь запустила на Едином портале госуслуг сервис для получения пособия по безработице. Там можно подать заявление на получение денег и встать на учет в центре занятости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Воспользоваться сервисом могут:
- те, кто был уволен,
- прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность,
- прекратил регистрацию в качестве самозанятого,
- впервые ищет работу.
Пользователи должны иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
Пособие для тех, кто лишился работы с 1 марта 2020 года и позже, составляет 12 130 рублей в месяц. Дополнительно одному из родителей выплачивается 3 тысячи рублей на каждого ребенка младше 18 лет.
Для уволенных до 1 марта и имеющих меньше 26 недель трудовых отношений в течение года до признания безработным, пособие составляет 1500 рублей в месяц, увеличенный на районный коэффициент.
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