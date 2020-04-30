Минкомсвязь запустила на Едином портале госуслуг сервис для получения пособия по безработице. Там можно подать заявление на получение денег и встать на учет в центре занятости. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На портале госуслуг запущен сервис для получения пособия по безработице