Россиянам разрешили подавать в суд через «Госуслуги»

Владимир Путин сделал россиянам новогодний подарок. Президент подписал закон, который позволяет жителям России подавать в суд в режиме онлайн. Это можно будет сделать через «Госуслуги».

Закон о введении новых порядков подачи заявления в суд подписан президентом и опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, россияне смогут обратиться в суд с заявлением в режиме онлайн. Подать иск, жалобу или представление можно будет через портал «Госуслуг» либо через информационную систему, которую определит Верховный суд. Для верификации документа потребуется подписать его простой электронной подписью.

Также жителям России теперь не будет необходимо присутствовать на судебном заседании – закон позволяет участвовать в процессе по видеосвязи. Ранее такой возможностью могли воспользоваться только те, кто находился не в регионе подсудности.

В 2022 году на портале «Госуслуг» появится еще более 100 новых сервисов, в частности подача налоговых деклараций и оформление детских пособий. Постановление о введении сервисов ранее подписало правительство России.

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