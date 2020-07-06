Спрос на готовый бизнес в России снизился — исследование

По итогам второго квартала спрос на готовый бизнес в России снизился на 32% по сравнению с первым кварталом. Об этом говорят результаты исследования компании «Авито», с которыми ознакомился Rusbase.

При этом вырос спрос на сельхозпредприятия: на 15% в целом по России и на 70% в Москве.

Значительно уменьшился интерес к предприятиям в сфере развлечений и общепита. Спрос на бизнес в этих отраслях упал на 51% и 41% соответственно.

Отрасли развлечений и общественного питания оказались наиболее уязвимыми в начале карантина и за время самоизоляции значительно «просели» в выручке. Некоторые из таких предприятий находятся в нересурсном состоянии. По данным «Авито», объем вложений в такие компании сопоставим с вложениями в запуск бизнеса с нуля.

Количество объявлений о продаже готового бизнеса в России снизилось в среднем на 17% за квартал.

Предприниматели менее активно выставляют бизнесы на продажу, так как ждут прояснения экономической ситуации.

Согласно исследованию «Авито», выросло количество объявлений о продаже сельскохозяйственных и строительных компаний.

Во втором квартале средняя стоимость готового бизнеса в стране увеличилась на 52%. По сравнению с прошлым годом она выросла в два раза и составила 13,9 млн рублей. Причина в том, что во втором квартале 2020 года на продажу было выставлено много дорогих компаний: торговые центры, каршеринги, фабрики.

Самые дорогие компании продавали в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре и Тюмени. В столице средняя цена на готовый бизнес по итогам второго квартала составила 36 млн рублей — на 26% больше, чем в первом квартале.

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