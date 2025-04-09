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Правительство поддержало идею Центробанка о едином QR-коде

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская
Правительство России поддержало позицию Центробанка о внедрении единого платежного QR-кода, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пленарном заседании нижней палаты парламента. Об этом сообщает ТАСС.
Правительство поддержало идею Центробанка о едином QR-коде
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«Мы получили положительный отзыв правительства о введении единого QR-кода. Правительство позицию Центрального банка поддержало», — сказал Аксаков.

  • Ранее ЦБ предложил Минфину скорректировать законодательство и обязать банки использовать только универсальный QR-код от Национальной системы платежных карт (НСПК) для оплаты товаров и услуг. Внедрение инструмента «позволит минимизировать издержки банков и торговых компаний на подключение разных платежных инструментов», отметили в ЦБ.
  • В сентябре «Альфа-Банк», «Сбер» и «Т-Банк» объединились в консорциум для развития единого QR-кода. В этих целях консорциум будет использовать технологию MultiQR. К сервису подключены 18 кредитных организаций с совокупной эмиссией более 88% рынка.

Фото на обложке: shisu_ka / Shutterstock / FOTODOM

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