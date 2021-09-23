Правительство определило критерии льготного финансирования «зеленых» проектов

Правительство утвердило критерии для отбора «зеленых» и адаптационных проектов в рамках льготного финансирования через привлечение специальных облигаций или займов, сообщила пресс-служба правительства. Постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Работа ведется по поручению президента России.

Согласно документу, «зеленые» проекты должны соответствовать международным интересам в области климата и устойчивого развития: сохранять экосистему моря и суши, развивать ответственное производство и потребление и бороться с климатическими изменениями и др. Адаптационные проекты также должны поддерживать российские приоритеты в сфере экологии.

Для получения льготного финансирования «зеленый» проект должен быть запущен в таких сферах, как обращение с отходами, энергетика, строительство, промышленность, транспорт, водоснабжение, сельское хозяйство, сохранение биоразнообразия и окружающей среды. Каждому направлению соответствуют свои критерии.

Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений: инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт и сельское хозяйство. В числе критериев — ограничения на выбросы CO2 при добыче газа, нормативы по восстановлению кислотно-щелочного баланса почв, применение технологий улавливания и хранения парниковых газов, использование фторидных технологий при извлечении редкоземельных металлов.

Будет опубликован перечень документов для верификации проектов устойчивого развития, а также требования к компаниям, которые будут готовить заключения по проектам.

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Фото на обложке: Pexels





