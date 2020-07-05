Системообразующие компании перечислили неудобства этого статуса

Главным неудобством системообразующие предприятия называют бюрократизм: необходимость предоставлять большой объем отчетов для властей всех уровней почти каждый день. Информация о финансово-экономическом состоянии, региональные отчетности и результаты стресс-тестов должны передаваться в государственную информационную систему промышленности Минпромторга и ряд других ведомств.

Источники «Коммерсанта» признались, что некоторые из таких показателей компании не собирают даже для себя. А некоторые данные повторяются, что создает ненужную путаницу. Неофициально бизнесу объяснили, что отказ от соблюдения правил отчетности влечет за собой исключение из списка системообразующих.

Помимо избыточных требований ситуацию осложняют сложные процедуры отбора. Из-за многоэтапного согласования многие компании, оказавшиеся в зоне риска, не смогли воспользоваться мерами поддержки.

Многие предприниматели не понимают будущие последствия получения льгот, поэтому избегают обращаться за помощью, даже если она нужна. Также они боятся, что конфиденциальная информация об их компании попадет к конкурентам.

Другая проблема — в самих условиях предоставления субсидий, в частности, в запрете на выплату дивидендов, что может отрицательно сказаться на котировках предприятий. Основное падение прибыли бизнес ожидает в третьем-четвертом квартале, а пока показатели снизились не так сильно, как этого можно было ожидать.

«Сейчас время платить дивиденды, но тогда нельзя претендовать на поддержку. И многие решили повременить с подачей бумаг, а пока изъять прибыль из компаний», — отмечает источник «Коммерсанта».

По словам собеседника издания, чиновники признают, что инструмент господдержки работает только для тех, кому дадут индивидуальные поручения. А также для тех, перед кем встанет реальная угроза банкротства. Первый вице-премьер Андрей Белоусов допускал смягчение критериев получения льготных кредитов.

На данный момент господдержку получили 1335 компаний. Им выдано 139 льготных кредитов на 130 млрд рублей, средняя ставка — 2,9%. В помощь от государства входят кредиты по сниженным ставкам, отсрочки по налогам, субсидии на возмещение затрат и госгарантии.

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