Владелец «Вкусно — и точка» получил 100% российской «дочки» Ingram Micro

Владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор стал владельцем российской «дочки» Ingram Micro. Предпринимателю теперь принадлежит 100% московского ООО «Им Инжиниринг Сервисез». Н а изменение в ЕГРЮЛ обратил внимание «Интерфакс».

«Им Инжиниринг» занимается разработкой программного обеспечения, до сих пор структура через нидерландские Ingram Micro Global Services B.V. и Ingram Micro Europe B.V. принадлежала американскому дистрибутору Ingram Micro.

Корпорация ранее не заявляла об уходе из России. Частной компанией владеет инвестиционный фонд Platinum Equity. До 2021 года Ingram Micro принадлежала китайской HNA Technology. Покупка компании обошлась фонду в $7 млрд.

ООО «Им Инжиниринг Сервисез» зарегистрировано в 2016 году, чистая прибыль в 2021 году составляла порядка 1,5 млрд рублей. В 2022 году структура отразила чистый убыток в размере 69 млн рублей по РСБУ.

В 2020 году французское антимонопольное ведомство обвинило Ingram Micro в сговоре с Apple и Tech Data. Французские власти выписали компаниям штрафы за использование антиконкурентных методов торговли от €62,9 млн до €1,1 млрд.

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