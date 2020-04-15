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«Гознак» запустил корпоративный акселератор для технологических стартапов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

«Гознак» начал отбор проектов для участия в корпоративном акселераторе. Об этом Rusbase рассказали представители компании. 

«Гознак» запустил корпоративный акселератор для технологических стартапов

«Гознак» отбирает проекты по направлениям: 

  • идентификация и биометрия;
  • big data и машинное обучение;
  • промышленная робототехника и роботизация производственных процессов (RPA);
  • Track & Trace — системы логистики и отслеживания товаров;
  • новые технологии в производстве бумаги;
  • печатная электроника.

Критерии отбора: наличие прототипа продукта, укомплектованная команда во главе с лидером, продажи или масштабирование бизнеса на момент подачи заявки. 

Сроки отбора: с 15 апреля по 1 июня 2020 года.

Гознак

Для участия в акселераторе «Гознак» отберет до 10 проектов. Акселерационная программа начнется 1 июля и продлится 3 месяца.

Лучшим стартапам «Гознак» и партнеры программы могут предложить совместный проект, инвестиции или коммерческий заказ. Еще один вариант сотрудничества — покупка доли в бизнесе стартапа. 

Оператор акселерационной программы — частная группа консультантов Disruptive.vc. Партнер программы — Агентство стратегических инициатив. 

Подать заявку: accelerator.goznak.ru

Фото: Yulia Grigoryeva / Shutterstock

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