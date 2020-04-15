«Гознак» запустил корпоративный акселератор для технологических стартапов
«Гознак» начал отбор проектов для участия в корпоративном акселераторе. Об этом Rusbase рассказали представители компании.
«Гознак» отбирает проекты по направлениям:
- идентификация и биометрия;
- big data и машинное обучение;
- промышленная робототехника и роботизация производственных процессов (RPA);
- Track & Trace — системы логистики и отслеживания товаров;
- новые технологии в производстве бумаги;
- печатная электроника.
Критерии отбора: наличие прототипа продукта, укомплектованная команда во главе с лидером, продажи или масштабирование бизнеса на момент подачи заявки.
Сроки отбора: с 15 апреля по 1 июня 2020 года.
Для участия в акселераторе «Гознак» отберет до 10 проектов. Акселерационная программа начнется 1 июля и продлится 3 месяца.
Лучшим стартапам «Гознак» и партнеры программы могут предложить совместный проект, инвестиции или коммерческий заказ. Еще один вариант сотрудничества — покупка доли в бизнесе стартапа.
Оператор акселерационной программы — частная группа консультантов Disruptive.vc. Партнер программы — Агентство стратегических инициатив.
Подать заявку: accelerator.goznak.ru.
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