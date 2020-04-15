«Гознак» запустил корпоративный акселератор для технологических стартапов

«Гознак» начал отбор проектов для участия в корпоративном акселераторе . Об этом Rusbase рассказали представители компании.

«Гознак» отбирает проекты по направлениям:

идентификация и биометрия;

big data и машинное обучение;

промышленная робототехника и роботизация производственных процессов (RPA);

Track & Trace — системы логистики и отслеживания товаров;

новые технологии в производстве бумаги;

печатная электроника.

Критерии отбора: наличие прототипа продукта, укомплектованная команда во главе с лидером, продажи или масштабирование бизнеса на момент подачи заявки.

Сроки отбора: с 15 апреля по 1 июня 2020 года.

Для участия в акселераторе «Гознак» отберет до 10 проектов. Акселерационная программа начнется 1 июля и продлится 3 месяца.

Лучшим стартапам «Гознак» и партнеры программы могут предложить совместный проект, инвестиции или коммерческий заказ. Еще один вариант сотрудничества — покупка доли в бизнесе стартапа.