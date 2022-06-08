«Газпром нефть» профинансирует студенческий стартап-победитель конкурса EnergyHUB

Конкурс студенческих стартапов EnergyHUB объявил победителя – им стал петербургский Epoxy Print, который создал 3D-принтер для быстрой печати запчастей. В качестве награды стартап получит финансирование от «Газпром нефти».
Финансирование от «Газпром нефти» станет первыми инвестициями, которые привлечет Epoxy Print, сообщили в пресс-службе корпорации.
Epoxy Print создали 3D-принтер, который быстро печатает запчасти из прочного композитного материала.
«Испытания показали, что при выпуске партий в несколько десятков деталей, наш способ в разы сокращает финансовые расходы и временные затраты на производство по сравнению с заводским литьем», – рассказал сооснователь Epoxy Print Ростислав Лазарев.
Технология Epoxy Print получает патент. Стартап уже выполняет коммерческие заказы и поставил образцы 3D-принтеров на Кировский завод в Петербурге. В «Газпром нефти» уточнили, что заинтересованы в применении продукта Epoxy Print на своих промышленных объектах.
Epoxy Print стал победителем студенческого конкурса стартапов EnergyHUB. В этом году в нем участвовали 149 команд. В прошлом году победителем конкурса стал стартап Powerplace с разработкой системы для быстрой зарядки электрокаров.
Фото на обложке: Demogorgona /
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10 июня 2022