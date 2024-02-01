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Минцифры планирует внедрить GPT-технологии для консультации граждан на «Госуслугах»

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Минцифры планирует внедрить GPT-технологии для консультации граждан на «Госуслугах». Запуск нового инструмента намерены провести в 2024 году.

Минцифры планирует внедрить GPT-технологии для консультации граждан на «Госуслугах»

Минцифры планирует использовать GPT-технологии для консультации граждан на «Госуслугах». Об этом рассказал глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

«Нужно развивать проактивные услуги, которые могут оказываться без обращения, а все консультации должен выполнять GPT, заполняя за человеком необходимые заявления», – заявил глава Минцифры. 

Ведомство намерено запустить на «Госуслугах» ИИ-технологии с использованием GPT в 2024 году.

В настоящее время сервис располагает цифровым помощником «Робот Макс». По данным Минцифры, он уже обработал более 450 млн запросов на «Госуслугах».  

Фото на обложке: KateV28 / Shutterstock

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