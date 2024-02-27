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60% ответов GPT-3.5 являются плагиатом — исследование

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

60% ответов нейросетевой модели GPT-3.5 являются плагиатом, показало исследование Copyleaks. Больше всего плагиата содержится в ответах на вопросы по физике и химии – они представляют собой перефразированные фрагменты и повторы.

60% ответов GPT-3.5 являются плагиатом — исследование

Около 60% ответов нейросети GPT-3.5 являются плагиатом. Об этом говорится в результатах исследования Copyleaks.

Для проведения исследования аналитики сгенерировали через GPT-3.5 более 1 тыс. текстов на всевозможные темы – физика, обществознание, спорт, философия, социология и другие.

59,7% ответов нейросети содержали плагиат. Большинство ответов оказались повторами и перефразированными элекментами. Наибольший процент плагиата в той или мной мере исследователи заметили в ответах на вопросы по химии и физике.

В Copyleaks подчеркнули, что нейросетевые модели не способны создавать новое, а могут только преобразовывать уже имеющуюся информацию.

Фото на обложке: photosince / Shutterstock

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