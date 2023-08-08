OpenAI запустили поискового робота GPTBot для тренировки GPT-5

Разрабатывающая чат-бота ChatGPT компания представила поискового робота GPTBot, который собирает информацию со всего интернета для тренировки новых языковых моделей компании.
ИИ-разработчик OpenAI запустил GPTBot — новый инструмент для сканирования веб-страниц, который может быть использован для улучшения будущих моделей ChatGPT. По словам компании, использование поискового робота повысит точность ответов и расширит возможности искусственного интеллекта.
Поисковой робот — это тип бота, который перебирает контент всех веб-сайтов в Интернете, структурирует его и затем заносит в свою базу. Такими инструментами обычно пользуются поисковики вроде Google и Яндекс.
По словам OpenAI, GPTBot будет собирать лишь общедоступные данные, фильтруя источники, которые собирают личную информацию или нарушают правила сервиса. Помимо этого, у бота не будет доступа к платному контенту.
Для тех, кто не хочет использовать свой сайт для тренировки будущих версий чат-бота ChatGPT, OpenAI представила инструкцию, которая призвана огородить контент от поискового робота. Для этого достаточно добавить в код сайта строки: «User-agent: GPTBot» и «Disallow: /».
Фото на обложке: Viralyft /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Искусственный интеллект vs SEO: кто кого?
- 2 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
- 3 Крупнейшие IT-компании увольняют сотрудников. Что будет с карьерой в этой сфере?
- 4 Ключ к разговору: как эффективно общаться с ChatGPT с помощью промтов
- 5 Сможет ли GPT заменить менеджера проектов — эксперимент
ВОЗМОЖНОСТИ
08 августа 2023
08 августа 2023
09 августа 2023