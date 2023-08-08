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OpenAI запустили поискового робота GPTBot для тренировки GPT-5

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Разрабатывающая чат-бота ChatGPT компания представила поискового робота GPTBot, который собирает информацию со всего интернета для тренировки новых языковых моделей компании.

OpenAI запустили поискового робота GPTBot для тренировки GPT-5

ИИ-разработчик OpenAI запустил GPTBot — новый инструмент для сканирования веб-страниц, который может быть использован для улучшения будущих моделей ChatGPT. По словам компании, использование поискового робота повысит точность ответов и расширит возможности искусственного интеллекта.

Поисковой робот — это тип бота, который перебирает контент всех веб-сайтов в Интернете, структурирует его и затем заносит в свою базу. Такими инструментами обычно пользуются поисковики вроде Google и Яндекс.

По словам OpenAI, GPTBot будет собирать лишь общедоступные данные, фильтруя источники, которые собирают личную информацию или нарушают правила сервиса. Помимо этого, у бота не будет доступа к платному контенту.

Для тех, кто не хочет использовать свой сайт для тренировки будущих версий чат-бота ChatGPT, OpenAI представила инструкцию, которая призвана огородить контент от поискового робота. Для этого достаточно добавить в код сайта строки: «User-agent: GPTBot» и «Disallow: /».

Фото на обложке: Viralyft / Unsplash

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