Биотех-стартап случайно сообщил своим пациентам о том, что у них может быть рак

Американский биотех-стартап Grail по ошибке (или нет) сообщил своим пациентам о том, что у них найден рак – даже тем людям, кто ни разу не сдавал кровь на анализ. Grail разрабатывает инновационный тест на ранее обнаружение рака и готовилась представить свой продукт в ближайшие дни на крупной онкологической конференции.

Более 400 пациентов биотех-стартапа Grail из США получили от компании письма о том, что у них обнаружен рак. Как выяснилось, письма были отправлены «по ошибке», пишет Financial Times. Примечательно, что о наличии у них рака сообщили даже тем пациентам, кто ни разу не сдавал в Grail кровь на анализ.

Рассылка стала ошибкой программного обеспечения, которую быстро устранили, сообщает газета.. С пациентами, получившими письмо, связались в течение 36 часов и объяснили ситуацию.

Grail разрабатывает инновационный тест на раннее обнаружение рака. По заявлению компании, ее продукт позволит выявить более 50 видов рака только по одному анализу крови. Недавнее тестирование, проведенное на 6 тыс. пациентах, показало «многообещающие результаты», пишет газета.

Стартап собирался представить свой тест на крупной онкологической выставке в эти выходные в США, но отложил планы, отмечает Financial Times. Инвесторы и страховщики также поставили под вопрос свои планы по совместной работе с Grail.

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