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Американский суд признал токены Gram ценными бумагами

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Суд южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их инвесторам, купившим их в 2018 году. Это решение суда по ходатайству Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о предварительном запрете выпуска Gram. Дело продолжается.

Американский суд признал токены Gram ценными бумагами

Суд напоминает, что в начале 2018 года Telegram получил $1,7 млрд от 175 компаний и частных инвесторов в обмен на обещание предоставить им 2,9 млрд Gram.

SEC утверждала, что Gram — это незарегистрированное предложение ценных бумаг. В Telegram заявляли, что соглашения о продаже 2,9 млрд Gram являются законным частным размещением ценных бумаг, которое освобождается от регистрации. 

Суд постановил, что на основании теста Хоуи (определяет, является ли что-то ценной бумагой) Gram должен считаться ценной бумагой. А, значит, Telegram должен был зарегистрировать размещение ценных бумаг по закону, чего сделано не было.

Решение суда предварительное, оно может быть обжаловано в порядке апелляции. Это еще не решение по всему процессу и рассмотрение дела продолжается.

Если блокчейн-платформа TON не будет запущена, Telegram понесет критический урон репутации.

«Это станет ограничением для запуска новых продуктов, привлечения технических специалистов и капитала, который нужен для поддержания мессенджера», — говорится в документе.

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