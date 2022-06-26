Водители «антикризисной» Lada Granta подписывают согласие не выезжать на ней за границу

В середине июня в России начались продажи «антикризисного» автомобиля Lada Granta Classic 2022. Покупатели должны дополнительно подписать два документа: о том, что систему «ЭРА-ГЛОНАСС» придется докупать за свой счет, а также о согласии не выезжать на авто за границу.

О подробностях оформления договора купли продажи сообщает «Лада.Онлайн» со ссылкой на представителей дилерской сети марки.

Из-за дефицита электронных автокомпонентов микрочипов производитель не стал оснащать автомобиль системой экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Это означает, что водитель не сможет воспользоваться кнопкой SOS, автоматической синхронизацией часовых поясов и другими преимуществами системы. При желании покупатель сможет приобрести систему за собственный счет.

Кроме того, эксплуатация новой модели возможна только на территории государства, изготовившего транспортное средство, или страны, с которой заключены двусторонние договоренности. Пока такие договоренности заключены только с Беларусью.

Релиз Lada Granta Classic 2022 состоялся в середине июня. Lada назвала модель «самым доступным новым автомобилем на российском рынке», ее стоимость, согласно пресс-релизу, начинается от 658 300 рублей. На сайте Lada минимальная цена Granta Classic '22 составляет 678 300 рублей.

Главный принцип авто — максимальная локализация и исключение импортных компонентов. В нем нет системы ABS, подушек безопасности, кондиционера и других полезных опций.

Фото: пресс-служба Lada