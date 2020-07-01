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Эксперт поделится инструментами для привлечения грантов и субсидий для туристического бизнеса

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

7 июля в рамках проекта Moscow Travel Hub состоится онлайн-встреча представителей туристического и гостиничного бизнеса с Анисией Евдокимовой, генеральным директором холдинга «Фаворит». Эксперт расскажет, какие существуют гранты и субсидии и как представителям индустрии получить финансовую поддержку. Мероприятие бесплатное, но нужно зарегистрироваться на сайте.

Эксперт поделится инструментами для привлечения грантов и субсидий для туристического бизнеса

По мнению организаторов, за время кризиса у многих компаний появились идеи для создания новых туристических продуктов и сервисов, однако внутренних ресурсов на их реализацию сейчас может не хватать. Но их можно получить — в виде государственных субсидий и грантов. Главное преимущество такой финансовой поддержки в том, что, в отличие от кредитов, бизнесу не нужно ее возвращать — однако не стоит забывать об отчетности.

В качестве спикера выступит эксперт в сфере туризма. Анисия Евдокимова — экономист, бизнес-консультант, генеральный директор событийно-туристического холдинга «Фаворит» и заместитель председателя Комитета по въездному туризму «Деловая Россия» в Санкт-Петербурге.

На встрече Анисия вместе с участниками обсудит следующие темы:

  • что такое субсидии и гранты;
  • какие компании могут получить подобную финансовую поддержку;
  • на какие проекты выдаются выплаты;
  • куда можно обратиться за субсидиями и грантами;
  • как искать информацию об инструментах финансовой поддержки;
  • как правильно заполнять заявки, чтобы добиться результата.

Также Анисия поделится с участниками своей подборкой грантов, субсидий и конкурсов и разберет особенности каждого кейса.

Мероприятие пройдет в сервисе Zoom. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно на странице онлайн-встречи на Timepad.

Moscow Travel Hub — площадка для бизнеса из индустрии туризма и гостеприимства, созданная Комитетом по туризму города Москвы. Здесь публикуются актуальные новости, видео, кейсы и статьи о технологиях и современных маркетинговых инструментах, а также расписание мероприятий. Цель площадки — создать условия для диалога бизнеса, запуска партнерских проектов и новых продуктов.

Фото на обложке: OneStockPhoto/Shutterstock

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