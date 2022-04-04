Правительство увеличит размер грантов на разработки отечественных комплектующих

Правительство увеличит долю госфинансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Документ отменяет минимальный порог в 20% собственных средств, которые разработчик должен привлечь под конкретный проект, чтобы получить грант от «Агентства по технологическому развитию». Теперь агентство готово выделить до 100% финансирования на создание отечественных аналогов комплектующих.
Однако отмечается, что эта норма вводится только до конца 2022 года.
Данная мера принята в рамках реализации комплексного плана кабмина по сохранению устойчивости экономики РФ в условиях западных санкций. Предполагается, что она позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих.
В феврале 2022 года кабмин решил провести модернизацию и расширение сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они будут создавать различные детали для оборудования в нефтегазовой, энергетической, химической, фармацевтической, медицинской и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Когда Jira и Teams под угрозой: чем заменить популярные ПО и сервисы во время массовых запретов
- 2 9 перспективных бизнес-идей после ухода иностранных компаний
- 3 Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения
- 4 Отечественные аналоги социальных сетей: 6 платформ от российских разработчиков
- 5 Опыт внедрения российского ПО: 3 ошибки и как их избежать
ВОЗМОЖНОСТИ
04 апреля 2022
06 апреля 2022
07 апреля 2022