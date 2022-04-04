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Правительство увеличит размер грантов на разработки отечественных комплектующих

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство увеличит долю госфинансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности, сообщила пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство увеличит размер грантов на разработки отечественных комплектующих

Документ отменяет минимальный порог в 20% собственных средств, которые разработчик должен привлечь под конкретный проект, чтобы получить грант от «Агентства по технологическому развитию». Теперь агентство готово выделить до 100% финансирования на создание отечественных аналогов комплектующих.

Однако отмечается, что эта норма вводится только до конца 2022 года.

Данная мера принята в рамках реализации комплексного плана кабмина по сохранению устойчивости экономики РФ в условиях западных санкций. Предполагается, что она позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих. 

В феврале 2022 года кабмин решил провести модернизацию и расширение сети центров инжиниринговых разработок (ЦИР). Они будут создавать различные детали для оборудования в нефтегазовой, энергетической, химической, фармацевтической, медицинской и других отраслях промышленности и станут основными получателями грантов.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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