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Проекты по борьбе с коронавирусом получат гранты до 50 млн рублей

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Российская венчурная компания (РВК) предоставит гранты проектам, которые борются с коронавирусом. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.

Проекты по борьбе с коронавирусом получат гранты до 50 млн рублей

Проекты получат гранты в рамках программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ). 

Размер грантов — до 50 млн рублей. 

Условия получения финансирования:

  • разработка решения для борьбы или устранения последствий пандемии;
  • соответствие одной из дорожных карт НТИ;
  • готовность к пилотированию и выходу на рынок в течение полугода;
  • наличие заказов на пилотное внедрение разработок;
  • российская компания, наличие юридического лица;
  • обеспечение внебюджетного софинансирования в размере не менее 30% от суммы гранта. 

Как отметили в РВК, одобрение заявок займет до 1,5 месяцев. 

«Антикризисная программа НТИ должна стимулировать быструю доработку, пилотирование и запуск в промышленную эксплуатацию технологических продуктов и услуг, которые позволят облегчить последствия пандемии в России», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.

Ознакомиться с программой и подать заявку можно на сайте грантовой программы. В заявке необходимо описать проект и обосновать его соответствие условиям программы.

Фото: dokurose / Shutterstock

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22 мая 2020

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