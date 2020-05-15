Проекты по борьбе с коронавирусом получат гранты до 50 млн рублей
Российская венчурная компания (РВК) предоставит гранты проектам, которые борются с коронавирусом. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе РВК.
Проекты получат гранты в рамках программы «Национальная технологическая инициатива» (НТИ).
Размер грантов — до 50 млн рублей.
Условия получения финансирования:
- разработка решения для борьбы или устранения последствий пандемии;
- соответствие одной из дорожных карт НТИ;
- готовность к пилотированию и выходу на рынок в течение полугода;
- наличие заказов на пилотное внедрение разработок;
- российская компания, наличие юридического лица;
- обеспечение внебюджетного софинансирования в размере не менее 30% от суммы гранта.
Как отметили в РВК, одобрение заявок займет до 1,5 месяцев.
«Антикризисная программа НТИ должна стимулировать быструю доработку, пилотирование и запуск в промышленную эксплуатацию технологических продуктов и услуг, которые позволят облегчить последствия пандемии в России», — отметил генеральный директор РВК Александр Повалко.
Ознакомиться с программой и подать заявку можно на сайте грантовой программы. В заявке необходимо описать проект и обосновать его соответствие условиям программы.
Фото: dokurose / Shutterstock
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