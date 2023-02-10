Черногория перестала выдавать гражданство за инвестиции. В правительстве государства подчеркнули, что приводят законодательство в соответствие нормативам Евросоюза, кандидатом на вступление в который страна стала в 2010 году.

О прекращении государственной программы по выдаче гражданства за инвестиции в экономику государства сообщили в пресс-службе правительства Черногории.

Черногория запустила программу в 2019 году. Гражданство страны можно было получить при инвестициях в местную недвижимость – 250 тыс. евро в северной части страны и 450 тыс. евро в южной части, прибрежной линии и столице Подгорице. Кроме того, нужно было внести взнос в размере 100 тыс. евро с государственный фонд.

Черногория свернула программу в соответствии с рекомендациями Евросоюза о ее возможных рисках, в том числе совершения серьезных преступлений, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. Черногория является официальным кандидатом на вступление в Евросоюз – этот статус она получила в 2010 году.

Согласно опубликованному списку иностранцев, которые в период с 2008 по 2022 год получили гражданство Черногории, многие из них являлись или являются гражданами России. В последние два года действия программы на россиян пришлось около половины тех, кто получил гражданство Черногории по инвестиционной программе.

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