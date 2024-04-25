Ресторанный гид GreatList Александра Сысоева запустился в ОАЭ

Как и в России, эксперты гида выбрали более 100 лучших мест ОАЭ в категориях fine dining, smart casual, городских кафе, кофеен и баров.
Экспертизу и авторитет гида подтверждает профессиональное сообщество, благодаря чему металлический знак GreatList уже размещен у входа в самые популярные локальные рестораны и филиалы заведений всемирно известных шеф-поваров наряду с интернациональными премиями и рейтингами с вековой историей.
«Онлайн-версия гида за два месяца достигла плановых цифр в Объединенных Арабских Эмиратах, с начала весны сайт посетило больше 1,5 млн человек: 90% гостей — иностранные туристы и жители ОАЭ, 10% — российские путешественники», — комментирует аудиторные показатели создатель проекта Александр Сысоев.
В ближайших планах гида — сделать гастроли лучших локальных ресторанов Дубая в Москву, что позволит гастролирующим шефам изучить русскую кухню и, безусловно, увеличит приток туристов с Ближнего Востока, интересующихся гастрономией и лайфстайлом.
«Искренне рад, что российские гиды начали запускать филиалы в мире. Это не только укрепит нашу страну на внешней арене, но и привлечет туристов в столицу. Рестораны WRF уже видят приток путешественников с Ближнего Востока, многие из которых руководствуются и GreatList», — отмечает основатель ресторанной группы White Rabbit Family Борис Зарьков.
Будучи доступным на русском и английском языках, гид также помогает арабским гостям оценить лучшее в гастрономической Москве, став крепким мостом между двумя городами.
«В Москве работает более 21,5 тысяч ресторанов. Такое богатое гастрономическое предложение привлекает не только москвичей, но и туристов, в том числе из-за рубежа. Московские рестораны и кафе учитывают предпочтения иностранных гостей: развивают стандарты халяльной кухни, насыщают меню национальными блюдами других стран. Создание ресторанного гида, переведенного на английский язык, поможет туристам лучше ориентироваться в столичной гастрономии, не тратить время на поиск при путешествии», — заявил председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов.
Фото на обложке: Jay Wennington /
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