Греция откроет границу для россиян с 7 сентября

Греция с 7 сентября открывает границу для россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление, опубликованное в правительственном вестнике Греции.

Постановление действует две недели: с 7 сентября до 21 сентября.

Греция установила для россиян ряд ограничений. В неделю в страну смогут въехать не более 500 граждан России, и только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе россияне должны иметь:

ваучер на отель;

отрицательный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке.

Как говорится в постановлении, авиакомпании обязаны проверять, есть ли у пассажира отрицательный тест на COVID-19. Если теста не будет — авиакомпания должна запретить посадку, иначе ей придется за свой счет отправить пассажира обратно в Россию.

Также россияне должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) и указать контактные данные в Греции за день до прибытия в страну.

Власти Греции могут провести выборочный тест на коронавирус, при этом россияне не должны покидать место проживания до получения его результатов. Нарушителей оштрафуют на €5 тысяч (439 тысяч рублей).

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. С 1 августа страна возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией, с 15 августа — со Швейцарией.

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