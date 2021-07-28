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«Зеленые» и трендовые: Почти треть российских компаний внедряет экологичный подход

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Почти треть российских компаний (29%) начали внедрять экологичный подход: отправлять отходы на переработку, сортировать мусор и практиковать отказ от одноразовой посуды и пакетов. 

«Зеленые» и трендовые: Почти треть российских компаний внедряет экологичный подход

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование центра «‎Зарплата.ру». Оно проводилось 20-24 июля во всех регионах России. В нем приняли участие 1916 менеджеров по персоналу — представителей малого и среднего бизнеса.

Из них 23% компаний отправляют отходы на переработку, 15% отказались от использования одноразовой посуды и пластиковых пакетов, 13% установили в офисе раздельные контейнеры для сортировки мусора, 10% сокращают потребление бумаги и электроэнергии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование центра «‎Зарплата.ру».

Еще 4% практикуют сбор макулатуры, 3% установили в офисе контейнер для сбора использованных батареек, 2% — сделали на парковке розетку для электромобилей, 1% — используют на кухне измельчитель бытовых отходов. 

При этом опрошенные рекрутеры признались, что пока менее четверти сотрудников поддерживают курс компании на экологизацию. По данным опроса, сегодня молодые соискатели все чаще выбирают компании, которые подходят им по ценностям —  в том числе и в отношении к экологии. Кроме того, новая зеленая этика уже влияет на таможенную и налоговую политику, а также отношение к компании инвесторов.

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Фото: Photographee.eu / Shutterstock

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