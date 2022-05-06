Американский AgroTech-стартап Green Growth с российскими корнями привлек первые инвестиции

AgroTech-стартап из США, который в прошлом году основали россияне Альфия Каюмова и Евгений Савин, привлек первые инвестиции. В компанию вложил $200 тысяч фонд New Nordic Ventures.

О привлечении финансирования стартапом Green Growth рассказала его соосновательница Альфия Каюмова в социальной сети. Информация о раунде также есть в карточке компании на Crunchbase.

New Nordic Ventures, по данным Crunchbase, стал единственным участником pre-seed раунда Green Growth. Объем инвестиций составил $200 тысяч – это первые привлеченные стартапом средства.

Green Growth разрабатывает решения для контроля урожайности. Аппаратуру компании устанавливают на сельскохозяйственную технику – она использует оптические датчики для измерения и анализа собранного урожая. В купе с анализом данных по GPS система составляет карту – на каких местах культуры растут хорошо, а на каких – нет.

Green Growth основали в 2021 году в США Альфия Каюмова и Евгений Савин. Штаб-квартира стартапа находится в городе Уилмингтон штата Делавэр. До основания Green Growth Каюмова работала в Мосбирже, PwC Russia и Cognitive Pilot.

Фото на обложке: Nadezda Murmakova / Shutterstock