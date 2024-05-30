Абсолютный рекорд: россияне получили 12,8 тыс. грин-карт США в 2023 году

Россияне получили 12,8 тыс. грин-карт США в 2023 году. Это исторически рекордный и максимальный показатель с 2016 года. Американское гражданство в прошлом году получили более 10 тыс. россиян.

В 2023 году граждане РФ получили 12,8 тыс. грин-карт США. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Second Wing.

Показатель 2023 года по выдаче россиянами грин-карт стал рекордным и максимальным с 2016 года, когда граждане РФ получили 9,7 тыс. грин-карт.

Помимо россиян, грин-карты часто выдавали мексиканцам (179,8 тыс.), индийцам (76 тыс.), кубинцам (74 тыс.), китайцам (58,8 тыс.).

Гражданство США в отчетный год получили 10,1 тыс. россиян. Это высокий показатель — на 3% меньше, чем в 2022 году, который был рекордным. В 2022 году американское гражданство получили 10,4 тыс россиян.

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