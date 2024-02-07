В Дубае закрылся фудтех-стартап Greeno российской предпринимательницы Александры Дорф

Greeno прекратил операционную деятельность, сотрудники уволены с выплатой всех зарплат, долги перед поставщиками закрыты. Сейчас Александра Дорф пытается продать оборудование со склада.

«С клиентами пообщалась: честно объяснила им ситуацию, что деньги на масштабирование закончились, а без этого на точку безубыточности не выйти», — отметила предпринимательница.

Greeno — это холодильники с готовой едой, которые установливали в бизнес-центрах Дубая. Оборудование для проекта завезли из Германии, в штате были сотрудники из Филиппин, Индии и России. По словам Дорф, в проект она вложила практически все накопления от продажи квартиры в Москве.

В августе 2023 года основателям стало понятно, что финансовая модель не сходится так, как они планировали на старте. Для выхода на точку безубыточности компании нужно было «еще около года и 40 точек продаж вместо 10. Это означало необходимость дополнительно доинвестировать в проект еще порядка $400 тыс.», — рассказывает Дорф.

К этому моменту часть партнеров решили не продолжать финансирование и предложили закрыть бизнес. Александра Дорф тогда договорилась с ними, что возьмет все риски и косты закрытия на себя, попробует привлечь инвестиции для того, чтобы вытянуть Greeno на точку безубыточности.

Закрытие стартапа предпринимательница не считает провалом, для нее это «огромный опыт, отличный запуск и неслучившийся успех».

Фото на обложке: Александра Дорф / соцсети