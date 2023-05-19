Российское отделение Greenpeace объявило о закрытии

Российское отделение международного фонда Greenpeace International закрывается после 30 лет работы. Об этом организация объявила после того, как ее признали нежелательной в России. Генпрокуратура РФ посчитала, что деятельность Greenpeace угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.
Российское отделение международного фонда Greenpeace International объявило о закрытии в связи с признанием его нежелательной в России организацией. Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.
«Мы выражаем категорическое несогласие с решением Генпрокуратуры. Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Гринпис в России. Поэтому российское отделение Гринпис вынуждено будет закрыться», – говорится в заявлении Greenpeace.
«Ликвидация Гринпис в России – это абсурдный, безответственный и разрушительный шаг, не имеющий ничего общего с защитой интересов страны», – добавили в организации.
19 мая Генпрокуратура РФ признала российское подразделение Greenpeace нежелательной организацией. В ведомстве посчитали, что ее деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности России.
Российское подразделение Greenpeace было создано в 1992 году и проработало в стране более 30 лет.
Фото на обложке: De Visu /
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