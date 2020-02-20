Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Греф назвал главную проблему «старых компаний»

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Для компаний, которые давно присутствуют на рынке, главной проблемой является уберизация экономики и неспособность перестроиться на эту бизнес-модель. Такую точку зрения высказал глава Сбербанка Герман Греф, пишет Forbes.

Греф назвал главную проблему «старых компаний»

По словам главы Сбербанка, благодаря развитию технологий изменилась бизнес-модель, и эта перемена пугает традиционных предпринимателей.

Греф привел в пример свой разговор с с главой автомобильного концерна Volkswagen Group Хербертом Диссом. Беседа произошла, когда только появился Uber, и Дисс признался, что агрегатор такси его пугает.

По словам Дисса, технологии не являются проблемой для Volkswagen, потому что у компании есть талантливые инженеры, способные «произвести машину лучше Tesla», как только на электромобили возникнет спрос.

«Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. <...> Поэтому мы решили на всякий случай вложить деньги в несколько компаний, которые занимаются такси», — приводит его слова Греф.

Уберизация — то есть замена посредников цифровыми платформами — и есть, по мнению Грефа, главный вызов «для всех старых компаний».

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

21 — 22 февраля 2020

Оценка компании и привлечение финансирования, unit-экономика

21 — 24 февраля 2020

Sochi Invest Weekend

24 февраля — 6 июня 2020

Digital Branding. Best Cases Learning

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ