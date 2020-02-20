Греф назвал главную проблему «старых компаний»

Для компаний, которые давно присутствуют на рынке, главной проблемой является уберизация экономики и неспособность перестроиться на эту бизнес-модель. Такую точку зрения высказал глава Сбербанка Герман Греф, пишет Forbes.

По словам главы Сбербанка, благодаря развитию технологий изменилась бизнес-модель, и эта перемена пугает традиционных предпринимателей.

Греф привел в пример свой разговор с с главой автомобильного концерна Volkswagen Group Хербертом Диссом. Беседа произошла, когда только появился Uber, и Дисс признался, что агрегатор такси его пугает.

По словам Дисса, технологии не являются проблемой для Volkswagen, потому что у компании есть талантливые инженеры, способные «произвести машину лучше Tesla», как только на электромобили возникнет спрос.

«Мы боимся новых бизнес-моделей, которых не понимаем, мы боимся Uber, потому что у нас под это мозги не заточены. <...> Поэтому мы решили на всякий случай вложить деньги в несколько компаний, которые занимаются такси», — приводит его слова Греф.

Уберизация — то есть замена посредников цифровыми платформами — и есть, по мнению Грефа, главный вызов «для всех старых компаний».