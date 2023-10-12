Греф усомнился в эффективности продажи валютной выручки к стабилизации курса рубля

Герман Греф усомнился в эффективности меры по обязательной продаже валютной выручки стабилизировать курс рубля. Требование к экспортерам продавать часть валюты на внутреннем рынке, указ о котором подписал президент, «вряд ли повлияет на ситуацию», считает глава Сбербанка.

Требование к некоторым экспортерам продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке «вряд ли повлияет» на сложившуюся ситуацию с курсом рубля. С таким мнением выступил глава Сбербанка Герман Греф, его слова передает ТАСС.

«Повлияет ли это на курс? Это уже повлияло, курс несколько укрепился, но фундаментально, я думаю, что это вряд ли повлияет на ситуацию, потому что фундаментально курс определяется рыночными факторами», – сказал Греф.

По словам Грефа, требование к экспортерам позволит ускорить возврат к фундаментальному курсу рубля. По мнению главы Сбербанка, этот курс составляет 85-90 рублей за доллар США.

В Банке России в свою очередь допустили, что продажа валюты экспортерами может позитивно сказаться на краткосрочной волатильности российской валюты и улучшить ситуацию с ликвидностью.

Владимир Путин подписал указ о требовании к некоторым экспортерам продавать часть валютной выручки в среду 11 октября. В четверг курс доллара США на Мосбирже снизился на 3,5 рубля и упал ниже 97 рублей. Курс евро при этом снизился на 3,9 рубля до 102,5 рублей.

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock