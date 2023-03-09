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В Россию перестали ввозить смартфоны по серому импорту

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

В Россию практически полностью перестали завозить серые смартфоны, из-за дефицита цены на такие гаджеты подскочили на 3-4 тыс. рублей, выяснили «Известия».

В Россию перестали ввозить смартфоны по серому импорту

О прекращении поставок рассказали несколько продавцов крупнейшего московского радиорынка. Утверждается, что если ситуация не изменится, в ближайшем будущем стоимость гаджетов, завезенных в обход таможенных процедур, достигнет стоимости девайсов, поставленных по разрешенной схеме параллельного импорта.

Так, сегодня в сетях «М.Видео-Эльдорадо» и re:Store iPhone 14 Pro Max 512 Гб стоит от 153 тыс. рублей. А на рынках эту модель можно купить за 132 тыс. рублей. Продавцы при этом говорят, что до конца месяца закончатся и те незначительные запасы, которые есть сегодня.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтверждает сведения о прекращении поставок серых смартфонов. Он напомнил, что в феврале текущего года российский премьер Михаил Мишустин подписал указ о назначении врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС), им стал Руслан Давыдов. После этого, делится наблюдениями Муртазин, таможня перестала пропускать такие устройства.

Еще одной причиной перекрытия потока серых гаджетов в страну стали объемы такого импорта, добавляет эксперт. В 2021 году по такой схеме завозилось примерно 5% смартфонов (примерно 1,6 млн штук). В 2022 году таким образом было поставлено уже 30% от всех гаджетов, это 7,8 млн в штуках.

В ФТС, в свою очередь, напомнили, что ввоз товаров без уплаты таможенных налогов является контрабандой.

Фото на обложке: Framesira / Shutterstock

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