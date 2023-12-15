Певица Grimes и стартап Сurio представили первые в мире игрушки c ChatGPT

Певица и продюсер, а также бывшая жена Илона Маска Grimes (Клэр Буше) совместно с американским стартапом Curio представила первые в мире игрушки с ChatGPT, которые могут бесконечно разговаривать с ребенком. Игрушки разрабатывались при поддержке OpenAI.

Сейчас линейка состоит из трех мягких игрушек. Это Габбо, Грэм и Грок. Последняя получила то же имя, что и чат-бот компании Илона Маска xAI, который интегрирован с соцсетью X.

«Последние несколько месяцев я работала с удивительной командой Curio над созданием интерактивной игрушки, которая разговаривает с детьми безо всяких экранов. Сегодня мы запускаем бета-версию Grok», — написала Grimes в социальной сети.

Каждая игрушка обладает своим характером. Певица записала свой голос для ИИ, который затем на основе этих записей озвучил всех персонажей.

Как отметила певица, игрушки создавались для их с Илоном Маска детей.

В игрушки встроены модули Wi-Fi и Bluetooth, микрофон, акселерометр и динамик. Они подключаются к смартфонам, благодаря чему удобно настраивать поведение игрушек. Также через телефон можно посмотреть историю активности.

Ранее в октябре Grimes подала в суд на Илона Маска об установлении родительских отношений.

Фото на обложке: Heycurio.com