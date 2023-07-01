Агротех-разработчик «Гринбар» создаст сеть ситиферм в Индонезии

Компания «Гринбар» подписала соглашение с индонезийской инвестиционной компанией PT Agung Anugrah Investama, которая намерена на базе решений чеченского разработчика создать масштабную сеть вертикальных ферм на территории островов. Соответствующее соглашение о сотрудничестве заверил своей подписью финансовый директор «Гринбар» Рамзан Ирипханов.

Пресс-служба компании сообщила, что в Джакарте наладят производство цифровых модулей ситиферм, которые затем установят в 15 тыс. супермаркетов и ТЦ.

Ситифермы от «Гринбар», выпускника экспортного акселератора Фонда «Сколково» Sk Global Camp 2023, используют в работе не имеющее мировых аналогов отечественное программное обеспечение «Виртуальный агроном» с использованием искусственного интеллекта.

Комплекс заранее программирует параметры для управления светом, растворным узлом, влажностью: температура, освещение, питательные компоненты в почве и т. д. Датчики измеряют показатели и передают данные на сервер, где они сохраняются навсегда.

Система к тому же самообучаема: она распознает и фиксирует ошибки пользователей и не дает повторять их другим клиентам. В закрытом модуле также нет насекомых, что позволяет обходиться без субстратов. В итоге система сводит риски гибели урожая и некачественного роста до 1%.

По словам Анны Вититиной, исполнительного директора компании-разработчика, «Гринбар» намерен превратить Джакарту в «сад и огород»:

«Для индонезийского города разрабатывается особенный инновационный проект. Мы планируем оптимизировать городские пространства и занять пустующие ниши под выращивание, выстроить живые фермы вдоль стен, заменить традиционное озеленение съедобным и коммерчески эффективным. Это будет новый формат, где каждое здание — плантация, а весь город — сад и огород».

Такой подход сможет обеспечить население и туристов свежими продуктами, позволит сократить время на доставку и уменьшить число количество испорченных продуктов. Ведь главные беды зелени в Индонезии — логистика и климат.

Из-за повышенной влажности 70% зелени, фруктов и овощей портится при транспортировке, отсюда — сложности с выращиванием огурцов, томатов, ягод, пряных и лечебных трав. Решения наподобие «Виртуального агронома» востребованы в странах с аналогичными проблемами — Корее, Вьетнаме, Сингапуре, Таиланде и др.

Фото на обложке: Пресс-служба компании