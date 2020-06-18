Grishin Robotics привлек $100 млн в свой новый фонд

Венчурный фонд Grishin Robotics, инвестирующий в технологические стартапы на ранней стадии, объявил о запуске нового фонда — Grishin Robotics Fund II. В новый фонд было привлечено $100 млн. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Grishin Robotics.

Grishin Robotics был запущен в 2012 году сооснователем Mail.Ru Group Дмитрием Гришиным. Изначально фонд инвестировал $25 млн личных денег Гришина (Grishin Robotics Fund). В 2016 году фонд привлек $100 млн (Grishin Robotics Fund I) для инвестиций в робототехнику и софт для технологии «интернет вещей».

В Grishin Robotics Fund II помимо Гришина вложилось несколько институциональных и частных инвесторов из США и Европы.

Новый фонд расширяет спектр инвестиций в проекты в сфере онлайн-игр и развлечений, foodtech, а также сервисы персональной и командной продуктивности, онлайн-образования и фитнеса. Grishin Robotics продолжит инвестировать на ранних стадиях (Seed и Series A) в компании из Северной Америки, сообщили в фонде.

При этом Grishin Robotics Fund II уже вложился в канадского разработчика Ziva Dynamic. Технология компании была использована при создании 3D-персонажей в сериале «Игра престолов» и фильмах «Капитан Марвел», «Хэллбой» и «Джон Уик».

Напомним, среди инвестиций Grishin Robotics — сервис по доставке при помощи дронов Zipline, создатель анимированного робота-компаньона для детей Moxie и производитель роботов-курьеров Starship. Среди экзитов — разработчик «умной» техники для дома Ring, создатели «умных» роутеров Eero (оба проданы Amazon), сервис аренды электросамокатов Spin (продан Ford).

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