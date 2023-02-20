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Правительство отвергло предложение Госдумы по госрегулированию цен на продукты

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Правительство РФ в лице Минсельхоза и Минпромторга отвергло предложение Госдумы ввести государственное регулирование цен на продукты первой необходимости. Вмешательство в ценообразование может дестабилизировать экономику, считают в ведомстве.

Правительство отвергло предложение Госдумы по госрегулированию цен на продукты

Предложение Госдумы об ограничении наценок на продукты первой необходимости отвергли в Минсельхозе и Минпромторге. Об этом пишет «Коммерсант».

В правительстве считают, что в введении государственного регулирования цен на продукты нет необходимости, а само вмешательство в ценообразование может дестабилизировать экономику, привести к снижению налоговых поступлений и нехватке товаров на рынке.

Госдума предложила ввести лимит на продуктовые наценки на уровне 10-15%. В Минсельхозе подчеркнули, что и в текущих условиях могут вводить ограничение цен на продукты, но при определенных обстоятельствах, например, если цена на отдельные продукты вырастет более чем на 10% в течение двух месяцев без учета сезонных факторов.

Фото на обложке: monticello / Shutterstock

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