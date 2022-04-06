Аналитики спрогнозировали снижение цен на продукты к концу 2022 года

«Национальные кредитные рейтинги» проанализировали ситуацию на российском рынке продовольствия и назвали основные факторы, которые влияют на рост цен. В марте цены выросли на фоне ажиотажного спроса, логистических трудностей и сбоев в работе торговых сетей, но к концу года они могут снизиться.

В январе—феврале этого года импортные продукты подорожали на 15–20%, отечественные — на 3%, пишет РБК со ссылкой на данные агентства.

После восстановления логистических цепочек и нагрузок на все виды транспорта, урегулирование торговой наценки на товары первой необходимости на законодательном уровне и ослабления спроса цены по итогам всего года «скорректируются вниз с текущих уровней» — примерно на 5–7% от уровня марта, говорят аналитики.

Дешеветь будут товары российских производителей, на это также повлияют акции и скидки от торговых сетей на продукты с ограниченным сроком годности. Госрегулирование наценки на продукты первой необходимости позволит сдержать рост цен, например, на муку и хлеб.

На цены влияют затраты сельхозпроизводителей и переработчиков продукции АПК, валютные колебания, перестройки логистических маршрутов и общей ситуации на мировом рынке продовольствия, перечислил представитель Минсельхоза, добавив, что на цены влияет также ажиотажный спрос на продукты длительного хранения.

Важное условие для снижения себестоимости проуукции в ближайшие несколько лет — развитие селекционной базы, племенного животноводства, семеноводства, аквакультуры и питомников саженцев, добавили в НКР.

Фото на обложке: A_B_C / Shutterstock