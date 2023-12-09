Илон Маск намерен сделать чат-бота Grok политически нейтральным

Илон Маск заявил, что предпримет немедленные действия, чтобы сделать своего чат-бота на базе ИИ Grok политически нейтральным. Такую позицию миллиардер высказал в сети X в ответ на пост, где ученый Дэвид Розадо привел результаты прохождения теста «Политический компас» (Political Compass Test) чатами Grok от xAI и GPT от Open AI.
По мнению исследователя, после анализа ответов на 60+ вопросов теста можно утверждать, что боты придерживаются схожих политических взглядов — левых и либертарианских.
На графике в посте, как пишет Business Insider, отчетливо видны позиции чат-ботов на «оси политических координат» (левые/правые, авторитаризм/либертарианство). При этом Grok Илона Маска придерживается даже более левых взглядов, чем ChatGPT, что, кажтся, удивило и самого бизнесмена.
«Этот график преувеличивает, — написал Маск в ответ, — но мы предпримем немедленные действия, чтобы приблизить Grok к политически нейтральному».
В последующем ответе Маск добавил, что, по его мнению, проверка средствами онлайн-теста не вполне корректна, да и сам тест вызвал у владельца X, SpaceX, xAI и Tesla ряд замечаний: «Некоторые вопросы откровенно нелепы, а во многих отсутствуют какие-либо нюансы.
А в еще боле позднем посте Розадо сообщил, что буквально через несколько минут после публикации ученого о Grok с ним связался Игорь Бабушкин из xAI, который обратился «с методологическими вопросами и искренним интересом к улучшению Grok».
«Какая преданная команда, — отреагировал озадаченный исследователь. — Без сомнения, у @grok впереди светлое будущее».
Компания Маска xAI запустила Grok пока лишь для пользователей Premium X и только в формате бета-тестирования. Продукт пока анализируется, но «улучшается с каждым часом».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что будет с поисковыми системами через 5 лет и как seo-специалистам справиться с переменами
- 2 Листовки вместо диджитала и меньше затрат: главные тренды в рекламе в 2023 году
- 3 Что такое промты для ChatGPT и где взять поставщиков «нейросотрудников»
- 4 Топ-10 нейросетей в помощь SEO-специалистам
- 5 Не GPT единым: преимущества BERT перед ChatGPT
ВОЗМОЖНОСТИ
09 декабря 2023
10 декабря 2023
10 декабря 2023