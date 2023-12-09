Илон Маск намерен сделать чат-бота Grok политически нейтральным

Илон Маск заявил, что предпримет немедленные действия, чтобы сделать своего чат-бота на базе ИИ Grok политически нейтральным. Такую позицию миллиардер высказал в сети X в ответ на пост, где ученый Дэвид Розадо привел результаты прохождения теста «Политический компас» (Political Compass Test) чатами Grok от xAI и GPT от Open AI.

По мнению исследователя, после анализа ответов на 60+ вопросов теста можно утверждать, что боты придерживаются схожих политических взглядов — левых и либертарианских.

На графике в посте, как пишет Business Insider, отчетливо видны позиции чат-ботов на «оси политических координат» (левые/правые, авторитаризм/либертарианство). При этом Grok Илона Маска придерживается даже более левых взглядов, чем ChatGPT, что, кажтся, удивило и самого бизнесмена.

«Этот график преувеличивает, — написал Маск в ответ, — но мы предпримем немедленные действия, чтобы приблизить Grok к политически нейтральному».

В последующем ответе Маск добавил, что, по его мнению, проверка средствами онлайн-теста не вполне корректна, да и сам тест вызвал у владельца X, SpaceX, xAI и Tesla ряд замечаний: «Некоторые вопросы откровенно нелепы, а во многих отсутствуют какие-либо нюансы.

А в еще боле позднем посте Розадо сообщил, что буквально через несколько минут после публикации ученого о Grok с ним связался Игорь Бабушкин из xAI, который обратился «с методологическими вопросами и искренним интересом к улучшению Grok».

«Какая преданная команда, — отреагировал озадаченный исследователь. — Без сомнения, у @grok впереди светлое будущее».

Компания Маска xAI запустила Grok пока лишь для пользователей Premium X и только в формате бета-тестирования. Продукт пока анализируется, но «улучшается с каждым часом».

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