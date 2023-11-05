Владелец сети X Илон Маск объявил на своей страничке, что его новая модель искусственного интеллекта Grōk, использующая информацию из постов X и предпочитающая саркастичный стиль общения, вошла в стадию тестирования в «избранной группе» подписчиков, а после исправления «ранней бета-версии» будет доступна всем подписчикам X Premium + предположительно за $16 в месяц.

Сначала появился ChatGPT, затем Bard, Claude, а теперь и Grōk. «В некоторых аспектах это лучшее, что сейчас существует», — написал миллиардер.

Его ключевыми отличиями и преимуществами Илон Маск называет «доступ к X в режиме реального времени» и любовь к сарказму, поскольку бот изначально был разработан так, чтобы в его ответах было «немного юмора».

Бот — это первое новшество, появившееся в ИИ-стартапе xAI Маска, о котором он объявил еще в июле и который «определенно конкурирует» с OpenAI. Маск поставил перед командой компании амбициозную задачу «понять истинную природу вселенной».

Кстати, давно забытый глагол Grōk , согласно Оксфордскому словарю английского языка, означает «понимать интуитивно или с помощью сопереживания» или «устанавливать взаимопонимание».

Маск показал Grōk в действии, и бот, похоже, действительно неплохо овладел искусством интернет-троллинга. Но если его ответы на вопрос, как самостоятельно сделать кокаин, по-доброму забавны («О, конечно! Подождите минутку, пока я открою рецепт приготовления домашнего кокаина. Я определенно собираюсь вам с этим помочь» — и далее план по поступлению в химический вуз, созданию подпольной лаборатории и т.п.), то высказывания по поводу осужденного владельца FTX кажутся не вполне корректной издевкой.

Примечательно, что после ответов бот чаще всего проговаривает: «Просто шучу!» Видимо, у разработчиков пока нет полной уверенности в том, что юмор нового ИИ-бота будет понятен всем.

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