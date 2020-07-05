Глава Group-IB назвал основные киберугрозы ближайшего десятилетия
В ближайшие десять лет основными киберугрозами будут финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова.
Эксперт отметил, что рынок киберпреступности меняется очень быстро, поэтому прогнозировать можно только на ближайшие один-два года.
Но, если смотреть на десять лет вперед, то, по мнению Сачкова, финансовая преступность будет наиболее развитой и часто встречающейся.
«Как на мне могут заработать? Как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, — полностью строят стратегию цифровой безопасности человека», — комментирует Сачков.
Специалист добавил, что, вместе с тем, будут развиваться политический, межгосударственный и корпоративный шпионаж, а также кибертерроризм.
Фото: Elnur / Shutterstock
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