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Глава Group-IB назвал основные киберугрозы ближайшего десятилетия

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В ближайшие десять лет основными киберугрозами будут финансовая преступность, шпионаж и кибертерроризм. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление гендиректора компании Group-IB Ильи Сачкова.

Глава Group-IB назвал основные киберугрозы ближайшего десятилетия

Эксперт отметил, что рынок киберпреступности меняется очень быстро, поэтому прогнозировать можно только на ближайшие один-два года.

Но, если смотреть на десять лет вперед, то, по мнению Сачкова, финансовая преступность будет наиболее развитой и часто встречающейся.

«Как на мне могут заработать? Как у меня могут украсть? Ответы на эти два вопроса, если чуть-чуть раскрыть в виде такой мозговой карты, — полностью строят стратегию цифровой безопасности человека», — комментирует Сачков.

Специалист добавил, что, вместе с тем, будут развиваться политический, межгосударственный и корпоративный шпионаж, а также кибертерроризм.

Фото: Elnur / Shutterstock

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