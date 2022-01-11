Group-IB выявили в сети 50 мошеннических схем инвестпроектов

Компания Group-IB выявила более 50 фейковых схем поддельных инвестпроектов и более 8 тыс. доменов с мошеннической инфраструктурой. Мошенники обещают пользователям огромную прибыль при внесении депозита от $250.

Злоумышленники предлагают пользователям вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие активы. Подобные мошеннические схемы наблюдаются по меньшей мере лет шесть-семь, но с начала 2021 года аналитики фиксируют рост подобных афер, говорится на сайте компании.

За последние 9 месяцев эксперты зарегистрировали уже на 163% больше доменов под фейковые инвестпроекты, чем за все предыдущие несколько лет.

Group-IB выделила три основных сюжета таких афер:

«Альтернатива банкам» — появление новой финансовой платформе, которая позволяет получить фантастические доходы;

«Недра — народу!» — о национальных проектах, которые помогают осваивать сверхдоходы от торговли нефтью и газом;

«Финансы для людей» — о допуске к «закрытым» для большинства инвест-инструментам реальных финансовых организаций.

Для оформления своих сайтов мошенники незаконно копировали стилистику новостных ресурсов, таких как «Россия-24», телеканал Russia Today и РБК.

После того, как начинающий инвестор попался на крючок, его направляют на сайт-опросник от «популярного банка» или на яркие лендинги-одностраничники инвестпроекта.

Обычно все они связаны с торговлей криптовалютой, фиатными валютами, драгметаллами, полезными ископаемыми, природными ресурсами, фармацевтикой.

Злоумышленники таким способом добиваются контактных данных жертв. После этого пользователям перезванивает «личный консультант» и предлагает зарегистрироваться в системе для получения прибыли, но сначала нужно внести депозит от $250.

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