Group-IB выявили в сети 50 мошеннических схем инвестпроектов

Компания Group-IB выявила более 50 фейковых схем поддельных инвестпроектов и более 8 тыс. доменов с мошеннической инфраструктурой. Мошенники обещают пользователям огромную прибыль при внесении депозита от $250.
Злоумышленники предлагают пользователям вкладываться в криптовалюты, покупку акций нефтегазовых компаний, золото, фармацевтику и другие активы. Подобные мошеннические схемы наблюдаются по меньшей мере лет шесть-семь, но с начала 2021 года аналитики фиксируют рост подобных афер, говорится на сайте компании.
За последние 9 месяцев эксперты зарегистрировали уже на 163% больше доменов под фейковые инвестпроекты, чем за все предыдущие несколько лет.
Group-IB выделила три основных сюжета таких афер:
- «Альтернатива банкам» — появление новой финансовой платформе, которая позволяет получить фантастические доходы;
- «Недра — народу!» — о национальных проектах, которые помогают осваивать сверхдоходы от торговли нефтью и газом;
- «Финансы для людей» — о допуске к «закрытым» для большинства инвест-инструментам реальных финансовых организаций.
Для оформления своих сайтов мошенники незаконно копировали стилистику новостных ресурсов, таких как «Россия-24», телеканал Russia Today и РБК.
После того, как начинающий инвестор попался на крючок, его направляют на сайт-опросник от «популярного банка» или на яркие лендинги-одностраничники инвестпроекта.
Обычно все они связаны с торговлей криптовалютой, фиатными валютами, драгметаллами, полезными ископаемыми, природными ресурсами, фармацевтикой.
Злоумышленники таким способом добиваются контактных данных жертв. После этого пользователям перезванивает «личный консультант» и предлагает зарегистрироваться в системе для получения прибыли, но сначала нужно внести депозит от $250.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: fizkes /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Главная мера предосторожности — это публичность». Как российских предпринимателей судят за госизмену
- 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
- 3 Десять IT-угроз для бизнеса и как от них защититься
- 4 Финансовая пирамида: 6 признаков, что вас хотят обмануть
- 5 Как не ошибиться с выбором IT-подрядчика: советы эксперта
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022