Group-IB изменила логотип и фирменный стиль

Компания Group-IB сменила фирменный стиль и логотип. Об этом сообщил гендиректор Group-IB Дмитрий Волков.
Идея, заложенная в новый образ Group-IB, была разработана и придумана находящимся под арестом Ильей Сачковым около года назад, сообщили в компании.
По словам Волкова, Group-IB стремится быть лаконичным и понятным брендом в любом регионе мира, что отражается в кратко сформулированной миссии и простом цветовом решении, «где есть черный и белый, как два цвета противостояния»
«А неоновый луч, проходящий сквозь цифровой и физический мир, — это символ пути героя, на который встает каждый, чья миссия — в борьбе», — говорится в сообщении.
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Фото: https://vk.com/ilya_sachkov
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