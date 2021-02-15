Сервис Grow Food доставит еду на снегоходах

Утром 13 февраля московские курьеры сервиса доставки здоровой еды Grow Food начали развозить заказы на снегоходах. За выходные компания доставила таким образом 500 заказов. Об этом RB.ru рассказал представитель сервиса.

Сейчас новый вид транспорта находится в пользовании 20 курьеров. Они работают в 9 районах Подмосковья, включая Зеленоград, Подольск, Домодедово, Фрязино, а также в Москве: Алтуфьеве и Строгине.

Отмечается, что перемещаться на снегоходах разрешено со скоростью не более 15 километров в час по обочинам автомобильных дорог, не нарушая при этом правил дорожного движения.

Новый вид транспорта, а также защитные шлемы и экипировку получили только сотрудники с автомобильными правами категории А. Также для них был проведен дополнительный инструктаж, заявили в Grow Food.

По данным компании, изначально несколько снегоходов были взяты в аренду в экстренном порядке, так как часть курьеров не смогла перемещаться по области. К обеду того же дня эксперимент «показал свою эффективность».

«Основную проблему составляют не столько пробки, сколько сложность управления автомобилем и нерасчищенные дороги в жилых кварталах. Снегоходы отлично справляются с этой задачей», — сообщил основатель Grow Food Даниэль Гальпер.

Новый вид транспорта будет использоваться сервисом, пока в полном объеме не наладится передвижение по автомобильным дорогам, а также пока будут позволять погодные условия.

Фото: Grow Food