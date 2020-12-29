Приложение для инвестиций Grows.ai привлекло 8 млн рублей через платформу StartTrack

Стартап Grows.ai , позволяющий пользователям копить и инвестировать, привлек на инвестиционной платформе StartTrack 8,3 млн рублей от 36 розничных инвесторов. Привлеченные средства компания планирует направить на разработку MVP продукта и маркетинг. Об этом Rusbase сообщил представитель StartTrack.

Сделка осуществлялась в секторе «Венчурные инвестиции» платформы StartTrack. Для привлечения инвестиций было создано АО «Гроуз Технологии». Всего компания продавала 2,5 тысячи акции по 4,5 тысячи рублей каждая. Это эквивалентно 14,8% доли в обществе.

Максимальный размер инвестиции составил 927 тысячи рублей, минимальный — 90 тысяч рублей. Средняя сумма инвестиций равняется 230 тысяч рублей.

Партнером StartTrack является АО «Регистраторское общество Статус». Оно входит в группу Сбербанка и выступает держателем реестра акционеров и депозитарием в рамках данной сделки.

Проект Grows.ai предлагает пользователям автоматически откладывать небольшие суммы с каждой покупки и инвестировать их согласно выбранной стратегии. По собственным данным, у компании сейчас 5,5 тысяч пользователей, записавшихся на тестирование продукта.

В мае 2021 года стартап планирует выпуск приложения в AppStore и PlayMarket. Также компания намерена довести свою аудиторию до 200 тысяч активных пользователей в течение ближайших 3 лет.

Grows.ai был создан Дмитрием Самойловских, который также является сооснователем компании по производству стикеров Tesla Amazing. До работы над собственными проектами Самойловских был сотрудником компании «Тройка-Диалог», где занимался обслуживанием частных клиентов в сфере управления активами.

По словами Самойловских, в рамках поиска финансирования для Grows.ai предприниматель обращался к различным венчурным фондам и бизнес-ангелам. Среди них были те, кто был готов инвестировать в стартап за мажоритарную долю в компании. Однако на старте проекта бизнесмен не хотел зависеть от стратегического инвестора, поэтому обратился к инвестиционной платформе.

«StartTrack позволил привлечь инвестиции с помощью акционирования, что позволило сохранить 85% проекта для основателей и команды. Платформа в онлайн режиме взяла на себя многие операционные процессы — составила договоры с инвесторами, разработала схемы акционирования и многое другое. Это позволило провести всю сделку за 1 месяц», — отмечает Самойловских.

StartTrack — краудинвестинговая платформа, обеспечивающая инвестиции физлиц в МСБ через продажу части акций компаний. Она была основана в 2013 году Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ).

Изначально платформа позволяла своим инвесторам вкладывать в бизнес небольшие суммы на короткий период в формате займов. Во время пандемии коронавируса весной 2020 года была найдена новая бизнес-модель, которая реализуется в настоящее время.

По собственным данным StartTrack, за все время работы площадка помогла поддержать 120 проектов. В их числе — производитель портативных кинопроекторов «Мультикубик», производитель электрических сушилок BXG, а также «Европейская юридическая служба», 33% доли в которой в 2020 году купил ВТБ. Всего на площадке зарегистрировано более 36 тысяч человек.

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