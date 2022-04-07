Представитель правительства в судах заявил о риске всплеска коррупции в России

На фоне санкций Россию ждет «колоссальный» рост коррупции, заявил представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. По его мнению, ужесточение наказания не поможет справиться с этой проблемой.
Полпред кабмина в судах Михаил Барщевский на круглом столе в ходе Ясинской конференции НИУ ВШЭ выразил мнение, что в нынешних условиях Россию ожидает резкий рост коррупции, передает РБК.
«С моей точки зрения, уровень коррупции будет только возрастать, причем в колоссальных размерах, поскольку известно, что чем крепче и сильнее государство, чем больше у него власти, тем выше уровень коррупции», — заявил он.
При этом ужесточение наказания не поможет справиться с этой проблемой, считает Барщевский. «Опыт китайских товарищей показывает, что даже публичные расстрелы на площадях к снижению уровня коррупции не приводят», — отметил он.
По его мнению, эффективным способом борьбы с коррупцией может стать развитие в РФ политической конкуренции и гражданского общества.
Однако некоторые участники круглого стола не согласились с ним. Профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ Леонид Поляков считает, что на фоне санкций против России и отказа западных стран от закупок российских нефти и газа наступает время жесткого госконтроля за расходованием бюджетных денег и прессинга коррупционеров. «До расстрела не дойдет, но новые формы наказания за такие вещи, очевидно, будут», — полагает он.
Фото на обложке: Atstock Productions /
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