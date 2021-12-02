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«Аквариус» начал производство полностью российского смартфона на KasperskyOC

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Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Группа «Аквариус» (входит в «Национальную компьютерную корпорацию») и «Лаборатория Касперского» разработали полностью российский смартфон для военных и спецслужб.

«Аквариус» начал производство полностью российского смартфона на KasperskyOC

Первые 200 гаджетов на основе KasperskyOC уже выпущены, до конца года на заводе в России произведут еще 3000 устройств, сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на совладельца НКК Александра Калинина. Инвестиции в создание отечественного смартфона составили 1 млрд рублей.

В гаджете есть приложение, которое позволяет подключаться к корпоративным сервисам через защищенное IP-соединение.

Устройство предназначено для чиновников и военных. Последние по закону не могут брать с собой обычные телефоны на боевые дежурства.

Ранее смартфон для спецслужб под названием «Тайгафон» разрабатывала группа Infowatch Натальи Касперской, но проект свернули из-за убытка.

В конце октября в продажу поступил российский смартфон AYYA T1 от структур «Ростеха» с возможностью блокировки камеры и микрофона, но на процессоре тайваньской MediaTek Helio P70 и ОС Android 11. 

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Фото на обложке: pexels.com

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