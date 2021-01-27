Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Российские разработчики грузового беспилотника привлекли 110 млн рублей

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Воронежское конструкторское бюро «Русь» получило финансирование в размере 110 млн рублей от «Национальной технологической инициативы» (НТИ) на проект беспилотного вертолета для перевозки грузов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей НТИ.

Российские разработчики грузового беспилотника привлекли 110 млн рублей

КБ «Русь» разрабатывает беспилотник при участии рабочей группы НТИ «Аэронет». НТИ финансирует проект в формах гранта и вклада в уставный капитал компании.

Вертолет, который будет называться R-2200, может доставить груз весом до 80 кг на расстояние до 200 км. Расчетная стоимость доставки будет чуть более 2 рублей за 1 кг на 1 км, уточняет издание. Преимуществами разработки называются небольшие размеры конструкции, мобильность, простота обслуживания и минимальные затраты на эксплуатацию.

На фото один из образцов беспилотников
Источник: официальный сайт КБ «Русь»

Роботы-хирурги, печать органов, «умный» пластырь. Кейсы о цифровой медицине.

Вертолет может перемещаться в ограниченном пространстве с использованием неподготовленной взлетно-посадочной площадки. Летательный аппарат способен передвигаться в сложных метеорологических условиях днем и ночью независимо от времени года. Его можно хранить, транспортировать и обслуживать при помощи установки на базе микроавтобуса, пояснили разработчики.

Сертификация беспилотника намечена на 2022 год, его планируют использовать для грузоперелетов в труднодоступные районы, отдаленные месторождения, для ледовой разведки и дистанционного зондирования Земли.

Фото на обложке: King Ropes Access / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Успехи российских стартапов за рубежом
#Гордость
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

27 января 2021

Церемония награждения Rusbase Digital Awards 2021

27 января 2021

Hack.Genesis

29 января 2021

Дата-хакатон ОВД-Инфо и Мемы про машинное обучение

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма