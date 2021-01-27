Российские разработчики грузового беспилотника привлекли 110 млн рублей

Воронежское конструкторское бюро «Русь» получило финансирование в размере 110 млн рублей от «Национальной технологической инициативы» (НТИ) на проект беспилотного вертолета для перевозки грузов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителей НТИ.

КБ «Русь» разрабатывает беспилотник при участии рабочей группы НТИ «Аэронет». НТИ финансирует проект в формах гранта и вклада в уставный капитал компании.

Вертолет, который будет называться R-2200, может доставить груз весом до 80 кг на расстояние до 200 км. Расчетная стоимость доставки будет чуть более 2 рублей за 1 кг на 1 км, уточняет издание. Преимуществами разработки называются небольшие размеры конструкции, мобильность, простота обслуживания и минимальные затраты на эксплуатацию.

На фото один из образцов беспилотников

Источник: официальный сайт КБ «Русь»

Вертолет может перемещаться в ограниченном пространстве с использованием неподготовленной взлетно-посадочной площадки. Летательный аппарат способен передвигаться в сложных метеорологических условиях днем и ночью независимо от времени года. Его можно хранить, транспортировать и обслуживать при помощи установки на базе микроавтобуса, пояснили разработчики.

Сертификация беспилотника намечена на 2022 год, его планируют использовать для грузоперелетов в труднодоступные районы, отдаленные месторождения, для ледовой разведки и дистанционного зондирования Земли.

Фото на обложке: King Ropes Access / Shutterstock