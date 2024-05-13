Российский производитель GS Group начнет выпускать технику «под ключ»

Российский производитель электроники GS Group переориентировал работу на модель ODM. Она предполагает создание дизайна изделий и производство «под ключ». Как отмечают участники рынка, заказы в РФ будут до 30% дороже, чем в Китае. Но в самой GS Group готовятся к росту спроса из-за требований к госкомпаниям по переходу на российскую инфраструктуру.

Как сообщили в GS Group изданию «Коммерсантъ», компания начнет оказывать услуги по разработке конструкторской документации, подборке комплектующих, монтажу печатных плат и т.д. Модель ODM (Original Design Manufacturer) предполагает самостоятельную разработку и производство изделия по техническому заданию.

Перейдя на новую модель, GS Group выразила готовность добавлять продукцию заказчика в реестр Минпромторга, наделяющих преимуществами на госзакупках.

Коммерческий директор GS Group Максим Остроумов оценил инвестиции в переход на новую модель в 1,1 млрд рублей в течение пяти лет. Он добавил, что хотя основное производство будет вестись на площадках GS Group, также могут быть задействованы мощности партнеров.

До настоящего момента GS квалифицировалась только как контрактный производитель, ориентированный на монтаж компонентов на платы и сборке оборудования.

По словам директора «Норси-Транс» Сергея Овчинникова, хотя создание ODM-фабрик позитивно скажется на локализации производства вычислительной техники, на первых этапах оно станет дороже на 20-30%, чем в Китае.

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