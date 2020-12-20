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На конкурсе GSEA Ru 20-21 выбрали лучших молодых предпринимателей

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

10 декабря 2020 года прошел онлайн-финал русскоязычного этапа всемирного конкурса молодых предпринимателей GSEA Ru 20-21. Победители получили возможность отправиться на международный конкурс и денежный приз в 100 тыс. долларов.

На конкурсе GSEA Ru 20-21 выбрали лучших молодых предпринимателей

Участники боролись в 11 номинациях. Лучшими среди них стали:

  • E-commerce — Дмитрий Андреев («СтендАп Инновации»);
  • HomeTech — Рустам Кантюков (ScAInet);
  • BioTech — Иван Захаров (CLEAPL);
  • MedTech — Алла Панченко (PharmacoGenomeX2);
  • Social Discovery — Эрик Бровко («Здоровье.Ру»);
  • Russia Goes East — Николай Ганюшкин (Monq.ru);
  • Smart Retail — Наташа Флокси (Cerevrum);
  • «Производство» — Алексей Чехранов («Умная SREDA»);
  • Blockchain — Александр Зайцев (Raison.ai);
  • Food Science — Роман Скороход (coffee-boy);
  • «Лучший студент-предприниматель» — Анастасия Староверова (Connect+).

В составе жюри были успешные бизнесмены, инвесторы, представители корпораций —Дмитрий Гришин, Алекс Чачава, Оскар Хартманн, Дмитрий Волков, Олег Волкош, Юрий Еременко, Алексей Гидирим, Александр Филатов и многие другие.

Предприниматель — это человек, который определяет вектор развития общества и влияет на социум своими идеями. Нам приятно видеть, как предприниматели, которые участвовали в конкурсах GSEA прошлых лет и получали поддержку, теперь помогают новому поколению достигать поставленных целей.

Алексей Гидирим, основатель YouDo, наставник GSEA Ru 20-21

Конкурс организован ведущей международной лидерской организацией для руководителей YPO, сообществом предпринимателей-единомышленников EO и бизнес-сообществом, объединяющим high-impact предпринимателей, «Эквиум».

Фото на обложке: Monster Ztudio/shutterstock.com

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