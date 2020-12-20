10 декабря 2020 года прошел онлайн-финал русскоязычного этапа всемирного конкурса молодых предпринимателей GSEA Ru 20-21. Победители получили возможность отправиться на международный конкурс и денежный приз в 100 тыс. долларов.

На конкурсе GSEA Ru 20-21 выбрали лучших молодых предпринимателей