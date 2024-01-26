IT-стартап GTLogistics закрыл раунд на 10 млн рублей

Российский стартап GTLogistics , который автоматизирует складскую и транспортную логистику, привлек 10 млн частных венчурных инвестиций при оценке pre-money 350 млн рублей, рассказали RB.RU в компании.

По итогам раунда в капитал вошли частные инвесторы. По данным сервиса «Контур.Фокус», на данный момент доли распределены следующим образом: Светлане Самородской принадлежат 1,4%, Олегу Кушниренко — 0,6%. бывший президент ФГ «Церих» Владимир Нефедов нарастил свою долю в проекте до 15,4%. Еще 0,4% принадлежит аффилированной с Нефедовым компании ООО «СПИн».

Контрольная доля сохраняется за основателем проекта Иваном Денисовым, ему на данный момент принадлежит 82,2%.

Летом 2022 года GTLogistics привлек 18 млн рублей на развитие новых решений и выход за рубеж. Тогда инвесторами выступили Владимир Нефедов и «СПИн».

GTLogistics образована в 2017 году и базируется в Екатеринбурге. Компания использует алгоритмы искусственного интеллекта в разработке систем для автоматизации складской и транспортной логистики.

По итогам 2023 года компания нарастила выручку в три раза, до более чем 50 млн рублей, говорится в пресс-релизе компании. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка компании в 2022 году составила 23,5 млн рублей.

В текущем году GTLogistics собирается выйти на иностранные рынки. Привлеченные инвестиции направят на сохранение темпов роста.

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