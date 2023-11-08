GTS Ventures вложился в децентрализованную NFT-платформу Solv Protocol

Венчурный фонд GTS Ventures, основанный предпринимателем Максимом Тереховым, вложился в децентрализованную NFT-платформу Solv Protocol в раунде на $6 млн. Решение стартапа позволяет токенизировать финансовые продукты любой сложности в NFT.

Фонд GTS Ventures Максима Терехова инвестировал в стартап Solv Protocol. В раунде объемом $6 млн также участвовали Binance Labs, Blockchain Capital, IOSG, Spartan Group и другие, сообщил представитель GTS Ventures.

Решение Solv Protocol позволяет токенизировать финансовые продукты в NFT на стандарте ERC 3525, в которых на уровне смарт-контрактов будут прописаны все условия сделки. Реализация активов возможна как на собственном маркетплейсе Solv Protocol, так и на NFT-площадках, являющихся партнерами проекта.

Solv Protocol имеет готовый продукт – на пике объем заблокированных средств в протоколе составлял $260 млн.

Ранее GTS Ventures вложился в два британских криптостартапа. Obscuro – Layer2 rollup экосистемы Ethereum, нацеленный на сохранение приватности транзакций – привлек в раунде $5,8 млн. Smilee – сетевой сервис опционов и деривативов – привлек $2 млн.

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