Gucci открыл онлайн-академию для киберспортсменов

Gucci вошел совершенно новую для себя индустрию – модный дом открыл академию для киберспортсменов. Ее организаторы будут искать перспективных геймеров, обучать их, платить ежемесячную стипендию и предоставлять мощное оборудование для игр.

Об открытии онлайн-академии, которая получила название Gucci Gaming Academy, сообщается на официальном сайте проекта.

Первыми участниками академии стали 18-летний поляк Лукаш «mwlky» Пачуки, 19-летний латыш Мартиньш «shadiyy» Гутмани, 24-летний Брайан «DGL» Лемеча из Польши и 20-летний литовец Рокас «EspiranTo» Миласаускас.

Все участники, говорится в сообщении, будут получать стипендию, размер которой организаторы онлайн-академии не раскрыли. Кроме того, киберспортсменам предоставят доступ к софту для обучения киберспорту, а также снабдят мощным игровым оборудованием.

В академии будут работать кураторы, которые будут помогать участникам добиваться успехов и вести их по ходу обучения. Первыми наставниками академии выбрали комментатора Джеймса Бардольфа, игрока в CS:GO Кристофера «GeT_RiGhT» Алесунда и одну из первых женщин – профессиональных киберспортсменов Стефани «missharvey» Харви.

Отбор в академию будет проходить на основе навыков кандидатов игры в тех или иных дисциплинах, а также по итогам собеседования для оценки социальных навыков.

Фото на обложке: tempusmagazine